Prieuré de La Charité / Cité du Mot, le vendredi 17 septembre à 21:00

Les murs de la ville racontent leur histoire légendaire et vous révèlent enfin pourquoi tant de citations les décorent. Avénarius d’Ardronville est le guide idéal pour vous emmener sur le chemin des fables et vous révéler les secrets des murs.

Réservation conseillée | Départ devant l’Office de tourisme

