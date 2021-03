Belfort Collège Chateaudun - Belfort 90000, Belfort « Les mots s’affichent » Collège Chateaudun – Belfort Belfort Catégories d’évènement: 90000

du vendredi 12 mars au vendredi 26 mars à Collège Chateaudun – Belfort

Sous la houlette de K. Houbre, leur professeure de français, des élèves de 6ème après avoir lu des romans jeunesse et s’être interrogé.e.s sur le sens de certains mots. Ils présentent ces mots rares ou inconnus à leurs collègues sous forme de guirlandes de mots, colorées et festives.

Exposition installée au C.D.I. du collège, destinée aux collègiens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T08:00:00 2021-03-12T16:00:00;2021-03-15T08:30:00 2021-03-15T16:00:00;2021-03-16T08:30:00 2021-03-16T16:00:00;2021-03-17T08:30:00 2021-03-17T16:00:00;2021-03-18T08:30:00 2021-03-18T16:00:00;2021-03-19T08:30:00 2021-03-19T16:00:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T16:00:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T16:00:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T16:00:00

