Les mots à voix haute – Festival Paroles, 1 avril 2023, Compiègne

2023-04-01

Oise LA LANGUE COMME ON LA PARLE : PLACE AUX AMATEURS !

LES MOTS À VOIX HAUTE Rendez-vous sur le quai avec le groupe Les mots à voix haute des Bibliothèques

de Compiègne pour faire résonner les mots et voyager avec la langue française.

En partenariat avec la Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne et la

Médiathèque Roland Florian de Ribécourt-Dreslincourt. 17h30 – Gare SNCF de Compiègne Compiègne

