Les mômes porteurs Le Colombier, 30 novembre 2021-30 novembre 2021, Bagnolet.

Les mômes porteurs

du mardi 30 novembre au samedi 4 décembre à Le Colombier

C’est un spectacle théâtral et musical. Un spectacle sans histoire. Avec des élans de fictions. Une traversée poétique de « l’espace intérieur du monde ». Un geste qui interroge : qu’est-ce qui nous fait naître ? qu’enfantons-nous ? qu’est-ce qui finit notre enfance ? de quoi héritons-nous ? sommes-nous un jour la totalité de ce que nous sommes ? Un poème dramatique porté par un personnage qui se confond avec son interprète. Une quête. Un voyage. Un portrait kaléidoscopique d’une môme, d’une femme, d’une époque. **PROPOS / MOUNIA RAOUI** Depuis, Le dernier jour où j’étais petite, je n’ai pas renoncé. Je n’ai pas fini d’aimer le théâtre. Je continue de le chercher. Je continue de grandir et de me transformer avec toute « cette Marmaille Inconseuléee en moi ». Depuis Le dernier jour où j’étais petite, je veille dans les mots. « Je suis à mon poste ». Je travaille. Avec mes perceptions, « avec tous mes champs sensoriels et ma complicité primitive avec le monde ». (Merleau-Ponty) Depuis Le dernier jour où j’étais petite, j’apprends à désespérer dans la joie. Je suis une malade sociale et je convulse dans ma chambre de bataille. Je fais face à l’étendue de mon impuissance et je mise encore sur le théâtre pour « ouvrir avec douceur les yeux des vivants » J’écris à partir de tout ce qui me travaille. « Ce qui m’émeut le plus dans ce que nous vivons est, je crois, que nous sommes perdus » (Wim Wenders) Oui, nous sommes perdus. Nous ne savons plus nous parler. Nous ne voyons plus. Nous sommes privés de nous. Politiquement nous sommes écrasés. Socialement, nous sommes séparés. Intimement, nous sommes affamés. Mais je crois en nos appétits de vivre et en la puissance de nos imaginaires. « En chaque adulte, il y a un enfant qui se demande ce qui s’est passé » : c’est à lui que s’adresse Les Mômes-Porteurs . Que portons nous ? qu’apportons-nous au monde ? Sommes-nous un jour la totalité de ce que nous sommes ? sont autant de questions qui traversent l’écriture du geste. Les Mômes-Porteurs est un spectacle théâtral et musical qui dresse tour à tour et par des jeux de vas et viens, le Portrait Kaléïdoscopique d’un môme, d’une femme, d’un monde, d’une époque, d’une atmosphère. Les Mômes-Porteurs d’espoir et de charbon, de mémoire et de fantômes s’écrivent et se racontent dans un Manifeste poétique qui proclame que tout ce qui ne sera pas sauver dans l’amour, ne le sera jamais. « Les Mômes-Porteurs » parle de « l’espace intérieur du monde » et de tout ce qui ne pourra pas nous être pris. Même par la force. J’écris la partition littéraire de cette affaire quand **Areski Belkacem** lui taille une échancrure sans commune mesure avec rien d’autre que la Magie. Avec Areski comme complice de cette nouvelle création, j’ai l’honneur et la chance d’avoir un allié dont la créativité et l’inspiration m’obligent à être à la hauteur de mon inaliénable devoir de liberté. Les Mômes-Porteurs verront le jour sous le regard de **Jean-Yves Ruf** avec lequel je fais connaissance, je dialogue et je fraternise depuis Le dernier jour où j’étais petite. [http://lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/les-momes-porteurs/](http://lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/les-momes-porteurs/) **DISTRIBUTION** Mise en scène : **Mounia Raoui** et **Jean-Yves Ruf** Composition et direction musicale : **Areski Belkacem** Écriture et jeu : **Mounia Raoui** Violoniste : **Gérard Tempia** Regard Chorégraphique : **Nil Bosca** Création Lumière : **Christian Dubet** Création Son : **Jean-Damien Rattel** Régie Son : **Juan Guillermo Dumay** Scénographie : **Aurélie Thomas** Régie générale – Régie plateau et lumière : **Roland Reinewald** Costumes : **Isabella Reinewald** et **Hassina Saada** _**MERCREDI 1 DÉCEMBRE – RENCONTRE**_ _Avec Mounia Raoui, Gérard Tempia et Areski Belkacem_ _À l’issue de la représentation_

Plein : 15 € // Réduit : 11 € (intermittent, chômeur, étudiant, moins de 25 ans, RSA, retraité) // Détaxe : 8 € (Bagnoletais) //Jeune : 5 € (moins de 18 ans)

Écriture par Mounia Raoui

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet Paris



