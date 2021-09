Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Les midis du patrimoine Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les midis du patrimoine

9 décembre 2021, 12:30
Médiathèque Espace Jacques Demy, Nantes

Illustrer le Petit Chaperon rouge

De nombreux artistes, ont illustré et continuent de proposer à travers une variété de techniques des interprétations originales du conte du Petit Chaperon rouge, écrit par Charles Perrault en 1697. Nous vous présenterons quelques-uns de ces chefs d'œuvre.

