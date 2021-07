Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Les Mercredis Nature Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Les Mercredis Nature Le Havre, 28 juillet 2021, Le Havre. Les Mercredis Nature 2021-07-28 10:00:00 – 2021-07-28

Le Havre Seine-Maritime La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides natures de la Maison de l’Estuaire. Chaque semaine, une nouvelle activité est programmée. A partir de 6 ans

Durée : 2h30

Prévoir des bottes et/ou des chaussures de marche

Tarifs : premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants, enfant 3€

