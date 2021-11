Izieu Izieu Ain, Izieu Les mercredis en ligne à la Maison d’Izieu Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

Izieu

Les mercredis en ligne à la Maison d’Izieu Izieu, 15 décembre 2021, Izieu. Les mercredis en ligne à la Maison d’Izieu La Maison d’Izieu 70 route de Lambraz Izieu

2021-12-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-15 19:00:00 19:00:00 La Maison d’Izieu 70 route de Lambraz

Izieu Ain Izieu Que vous soyez enseignants, passionnés d’histoire ou étudiants, assistez au cycle de conférences en ligne organisé par la Maison d’Izieu et le Mémorial de Yad Vashem. reservation@memorializieu.eu +33 4 79 87 21 05 https://www.memorializieu.eu/ La Maison d’Izieu 70 route de Lambraz Izieu

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Izieu Autres Lieu Izieu Adresse La Maison d'Izieu 70 route de Lambraz Ville Izieu lieuville La Maison d'Izieu 70 route de Lambraz Izieu