Les mercredis en Folie Titien + Musée Numérique Guipry-Messac, mercredi 27 mars 2024.

À l’occasion de la sortie du documentaire LE TITIEN, découvrez les œuvres de l’artiste dans les collections du Musée Numérique.

14h30 Projection du film LE LE TITIEN L’EMPIRE ES COULEURS (tarif normal du cinéma)

16h Découverte du Musée numérique (gratuit)

Duché´ de Venise, au début du XVIe siècle. Le jeune Tiziano Vecellio descend des montagnes pour rejoindre la ville dorée. De Ferrare a` Urbino, de Mantoue a` Rome en passant par l’Espagne de Charles Quint et de son fils Philippe II, Le Titien a traverse´ le siècle en l’éclairant de ses peintures. Extraordinaire maître de la couleur et brillant entrepreneur de lui-même, innovant tant dans la composition d’un tableau que dans la manière de le vendre, il devient en quelques années le peintre officiel de la Sérénissime, l’artiste le plus recherche´ par les cours les plus riches et les plus influentes d’Europe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:30:00

fin : 2024-03-27 17:00:00

22 rue de Vannes

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@alliancecine.fr

