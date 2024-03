Récital d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo, mercredi 1 mai 2024.

Récital d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo Mercredi 1 mai, 18h00

Début : 2024-05-01 18:00

Fin : 2024-05-01 19:30

Concert : Hymnes avec Philippe Lefebvre, grand orgue & Schola Saint-Vincent, chant grégorien. Œuvres de Alain, Dupré, Duruflé & improvisations. Mercredi 1 mai, 18h00 1

Le concert d’ouverture de la Route des Orgues propose un dialogue riche et inattendu : à la pureté et simplicité du chant a capella, répondront les harmonies colorées et inventives de l’orgue.

Un invité prestigieux sera aux claviers du grand orgue Cavaillé-Coll :

Philippe Lefebvre, organiste à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, dont le domaine de prédilection est l’improvisation !

Retransmission du jeu de l’organiste sur écran.

Eglise Sainte-Croix Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine