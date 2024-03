Festival La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo, Bretagne, France. Saint-Malo, mercredi 1 mai 2024.

Festival La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo, Bretagne, France. Saint-Malo 1 – 12 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-01 18:00

Fin : 2024-05-12 18:30

La Route des Orgues en Pays de St-Malo propose un parcours artistique à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, cet instrument aux mille facettes vous réserve des surprises ! 1 – 12 mai 1

https://www.facebook.com/laroutedesorgues

Pour sa 12ème édition, le festival fera étape dans quatre communes du Pays de Saint-Malo : Saint-Malo, mais aussi Cancale, La Fresnais et Pleugueneuc.

En 2024, coup de projecteur sur le grand orgue de Paramé, carte blanche aux musiciens en herbe du Conservatoire et récitals d’artistes de premier plan.

Au programme : récitals soliste, musique de chambre, concert pour le jeune public, point d’orgue sur le patrimoine …

Saint-Malo, Bretagne, France. Chaussée du Sillon Courtoisville – Sillon – Moka Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine