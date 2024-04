Course du Muguet Montfort-sur-Meu, mercredi 1 mai 2024.

Rendez-vous le 1er mai 2024 pour la course du Muguet.

5 courses au programme , dont 2 courses adultes (15 km et 5 km).

Rendez-vous au stade d’athlétisme de Montfort-sur-Meu.

9h30 2,6km Benjamins/Minimes. GRATUIT. Départ Stade d’Athlé pour 1 boucle dans les rues de Montfort.

9h30 5km Cadets aux Masters. 8€ (10€ le jour). Départ Stade d’Athlé pour 2 boucles dans les rues de Montfort.

9h40 15km. Juniors à Masters. 10€ (12€ le jour). Départ Stade d’Athlé pour rejoindre Iffendic puis retour à Montfort par la rue de Gaël, rue St-Nicolas, rue de l’Etang de la Cane, rue de l’Ourme, rue du Grand-Clos, bd boulevard Pasteur et enfin arriver sur le Stade d’Athlé.

11h15 1200m Poussins (2013-2014). GRATUIT. 3 tours sur la Piste d’Athlétisme.

11h30 800m Ecole d’Athlétisme (2015-2016-2017). GRATUIT. 2 tours sur la Piste d’Athlétisme.

Pour le 15km, 5km et 2,6km, les engagements sont à faire sur NextRun ou eapb.fr avec présentation d’une licence d’athlétisme ou d’un certificat médical de moins d’un an d’aptitude à la course à pied en compétition.

Pour les 2 courses enfants (1200m et 800m) les inscriptions GRATUITES se font uniquement sur place (Stade d’Athlé, à partir de 10h) en remplissant une décharge parentale.

N’hésitez pas à vous inscrire et à encourager les participants. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

