Ce mercredi:

18h: rue Chaussade: breakdance avec Team Production

19h: cour de l’école: théâtre, humour engagé avec la Cie Pare choc

21h: rue Chaussade: concert musique latine avec Los Maravilhias

22h: feu d'artifice.

