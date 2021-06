Les Mercredis de la Pelote Basque Oloron-Sainte-Marie, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Les Mercredis de la Pelote Basque 2021-07-21 10:00:00 – 2021-07-21 Fronton Municipal 1 Allée du Fronton

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Au programme de cette journée :

De 10h à 18h : initiation à la pelote Basque et exposition sur ce thème, le jeu de quilles avec visite guidée.

A 18h : place à la démonstration pelote au trinquet et fronton avec les meilleurs joueurs français du moment dans ces disciplines! La bodega du PCO sera ouverte pour l’occasion avec boissons et sandwicherie.

Repli au complexe Guynemer en cas de pluie.

