EUR 4 8 Avec les Chevaliers de la Licorne, campement du XIIè–XIIIè s. et coin repas. A découvrir aussi : les brodeuses au point de la tapisserie de Bayeux ; présentation d’armes, heaumes et arbalètes ; fiche pédagogique sur le Moyen Age ; frappe de monnaie (denier tournois de Philippe Auguste) ; démonstration de la technique pour allumer un feu au Moyen Age ; explication sur le maillage (côte de maille) ; découverte des épices ; troupe de lépreux et leur passementière ; tente seigneuriale ; démonstration d’escrime médiévale avec l’association « Bast’Yon » et Tobby le bouffon.

+33 5 49 25 71 07

Les Amis du château du Coudray-Salbart

