Les 18 et 19 septembre se dérouleront les Journées européennes du patrimoine. Ces journées débuteront le samedi à partir de 15h00 jusqu’au dimanche 18h00 et se tiendront dans le parc du château.

Entrée libre

Informations sur les travaux du château, animations médiévales. Château Place Jean Jaurès, 31880, La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles Parc du Château Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, La Salvetat-Saint-Gilles Autres Lieu Château Adresse Place Jean Jaurès, 31880, La Salvetat-Saint-Gilles Ville La Salvetat-Saint-Gilles lieuville Château La Salvetat-Saint-Gilles