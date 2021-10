LES MASTERS DU CONSERVATOIRE DE PARIS (CNSMD) Le Nouveau Théâtre, 28 novembre 2021, Châtellerault.

LES MASTERS DU CONSERVATOIRE DE PARIS (CNSMD)

Le Nouveau Théâtre, le dimanche 28 novembre à 16:30

Un feu d’arti!ce du grand répertoire, fait de découvertes et de retrouvailles autant que de complicité et d’amitié : la nouvelle génération des Masters du CNSMD de Paris. Pour cette reprise de notre partenariat avec l’institution de référence de l’enseignement supérieur de la musique en France, le CNSMD a mis les petits plats dans les grands en rassemblant les cordes des violons, alto, violoncelle, guitare et piano, jouées par huit jeunes solistes de hautvol pour un étonnant florilège de l’âge d’or de la musiquede chambre, de Fauré et Chausson à Rachmaninov, enpassant par Debussy et Ravel. Gabriel FAURÉ (1845 – 1924) | Quatuor n°1 pour piano et cordes en do mineur, Op. 15 Berceuse pour violon et piano Radamés GNATTALI (1906 – 1988) | Sonate pour violoncelle et guitare Claude DEBUSSY (1862 – 1918) | Sonate n° 3 pour violon et piano, CD 148 Mario CASTELNUOVO-TEDESCO (1895 – 1968) | Sonatine pour #ûte et guitare op. 205 Maurice RAVEL (1875 – 1937) | Sonate pour violon et violoncelle Ernest CHAUSSON (1855 – 1899) | Concerto pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur, op. 21 Sergueï RACHMANINOV(1873 – 1943) | Trio élégiaque n°1 en sol mineur Avec : Iris SCIALOM| Violon solo Rachel KOBLYAKOV | Violon Sarah JÉGOU(SAGEMAN | Violon Dhyani HEATH | Violon Nicolas GARRIGUES | Alto (instrument) Emmanuel ACURERO | Violoncelle Sergio Esteban SANTIAGO TOVAR | Guitare Rodolphe MENGUY | Piano [Plus d’infos sur le pass sanitaire obligatoire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

de 6€ à 17€ – Pass sanitaire obligatoire

Automne Musical – Pass sanitaire obligatoire

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



