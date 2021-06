Les Mardis en musique – Oulala Jazz Band Moëlan-sur-Mer, 17 août 2021-17 août 2021, Moëlan-sur-Mer.

Les Mardis en musique – Oulala Jazz Band 2021-08-17 19:00:00 – 2021-08-17 20:30:00 Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrôme

Moëlan-sur-Mer Finistère

Il fallait l’oser, le Oulala Jazz band ré imagine les tubes pop, rock et variétés contemporains dans les styles d’autrefois, comme le swing, le jazz manouche, le rock’n’roll … De Madonna aux Clash, de Niagara à Patrick Coutin, de Pink Floyd à Johnny Halliday, entrez dans l’univers burlesque, glamour et désopilant du Oulala Jazz band .

Six musiciens un régal pour toutes oreilles délicates !

