Les Mardis de Savigny – Dégustation de vins de Nouvelle-Zélande 2021-10-26 19:00:00 – 2021-10-26 Salle des Climats 11 Rue Vauchey Very

Savigny-lès-Beaune Côte-d'Or Savigny-lès-Beaune EUR 12 12 Les Mardis de Savigny vous proposent une nouvelle dégustation de vins de Nouvelle-Zélande avec Julien Tonneli

le mardi 26 Octobre à 19h00, Salle des Climats (11 rue Vauchey Véry) La Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique sud, a produit du vin pour la première fois sur ses terres en 1840.

Julien Tonneli nous fera découvrir différents vins néo-zélandais issus du Rippon Vineyard, pionnier de la viticulture dans la région de Central Otago, située tout au sud de l’île. Cette région est reconnue pour son Pinot Noir cultivé en biodynamie et le domaine Rippon est l’un des plus réputés de l’archipel. Tarif dégustation : 12 € par personne

Max : 15 personnes Informations et Réservation:

Office de Tourisme de Savigny, 4 place Fournier.

Tél: 03 80 21 63 15

