Les Mardis de Plouescat Plouescat, 17 août 2021, Plouescat.

Les Mardis de Plouescat 2021-08-17 – 2021-08-17

Plouescat Finistère

Concert.

Programmation :

– Spelim

– Devi Reed

Au vu de la situation sanitaire, les 3 concerts se feront entre les halles et l’église, le site sera entièrement clos, il n’y aura pas de bar, ni de restauration et l’alcool y sera interdit. Le nombre de personnes sera limité à 850 personnes, les entrées seront filtrées et comptabilisées.

lesmardisdeplouescat@gmail.com http://mardis-de-plouescat.over-blog.com/

