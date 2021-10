Olivet Espace Sport Santé - Maison Sport Santé PSL45 Loiret, Olivet Les mardis de la forme (séniors) Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45 Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Les mardis de la forme (séniors) Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45, 19 octobre 2021, Olivet. Les mardis de la forme (séniors)

du mardi 19 octobre au mardi 11 janvier 2022 à Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45

Profession Sport et Loisirs 45 propose 9 séances d’activités physiques adaptées pour les personnes séniors le mardi : -> Durée : 45 mn -> Inscription sur l’un des 2 créneaux proposés : * de 10h45 à 11h30 * ou de 16h à 16h45 -> Démarrage le 19 octobre 2021 – dernière séance le 11 janvier 2022 -> Nombre de participants maximum par séance : 8/10 -> Gratuit pour les participants (financé par la conférence des financeurs) -> Age minimal : 70 ans -> Activités variées et encadrées par un éducateur sportif diplômé sport santé (APA) -> Lieu : espace sport santé de la Maison Sport Santé PSL45 et extérieur (activités de marche)

Gratuit (financé par la Conférence des financeurs)

9 séances gratuites d’activités physiques adaptées pour les personnes séniors Espace Sport Santé – Maison Sport Santé PSL45 331 rue d’alsace 45160 olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T10:45:00 2021-10-19T11:30:00;2021-10-19T16:00:00 2021-10-19T16:45:00;2021-11-09T10:45:00 2021-11-09T11:30:00;2021-11-09T16:00:00 2021-11-09T16:45:00;2021-11-16T10:45:00 2021-11-16T11:30:00;2021-11-16T16:00:00 2021-11-16T16:45:00;2021-11-23T10:45:00 2021-11-23T11:30:00;2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T16:45:00;2021-11-30T10:45:00 2021-11-30T11:30:00;2021-11-30T16:00:00 2021-11-30T16:45:00;2021-12-07T10:45:00 2021-12-07T11:30:00;2021-12-07T16:00:00 2021-12-07T16:45:00;2021-12-14T10:45:00 2021-12-14T11:30:00;2021-12-14T16:00:00 2021-12-14T16:45:00;2022-01-04T10:45:00 2022-01-04T11:30:00;2022-01-04T16:00:00 2022-01-04T16:45:00;2022-01-11T10:45:00 2022-01-11T11:30:00;2022-01-11T16:00:00 2022-01-11T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Espace Sport Santé - Maison Sport Santé PSL45 Adresse 331 rue d'alsace 45160 olivet Ville Olivet lieuville Espace Sport Santé - Maison Sport Santé PSL45 Olivet