Entre performance, théâtralité et participation, cette exploration offre un autre regard sur une rive encore méconnue. Deux jours de marche et une nuit en bivouac pour explorer une nouvelle carte de ce territoire. ### 3 formules possibles : * la totalité des marches avec bivouac (28 km), * la journée du 25 septembre (16km) de Floirac Dravemont au château des Iris, * la journée du 26 septembre (12 km), du château des Iris à Floirac Dravemont. Tout public à partir de 14 ans (et sans mobilité réduite). Gratuit sur inscription obligatoire Informations sur [panoramas.surlarivedroite.fr](https://panoramas.surlarivedroite.fr/)

Proposé par le Grand Projet des Villes Rive Droite, “Bruit du frigo” s’associe à la Cie “16 ans d’écart” pour une expédition qui vous mènera au-delà des frontières du Parc des coteaux. Divers lieu 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde

