Les lumières de l’Ile Martigues, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Martigues.

Les lumières de l’Ile 2021-09-25 – 2021-09-25 Quartier de l’île Détails des lieux dans le programme

Martigues 13500

Parcours lumineux dans le quartier de l’Île, Vidéo projection mapping sur 7 lieux, de corps de danseurs, d’images et de film d’archives, de reproductions de tableaux et d’animations vidéo 2D et 3D. Accompagné de musique, de voix off, descriptions de Martigues et témoignages des habitants.

Balade vidéo mapping pour découvrir l’histoire et la mémoire du quartier de l’Île.

