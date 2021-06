Les langues se délient Le Vigan Le Vigan, 24 juin 2021-24 juin 2021, Le ViganLe Vigan.

A partir de 19h, embarquez avec la compagnie Amarante pour un voyage au long court. Dernière escale des Langues se délient en Géorgie. Photographies de voyage, Petite buvette de la Cie Amarante et Cuisines d’Anatolie, Rencontre de chants polyphoniques avec le duo Atali et Nino. 20h30 : Projection du film « Et puis nous danserons » de Levan Akin (2019)

