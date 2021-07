Bolbec Bolbec Bolbec, Seine-Maritime Les journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Michel de Bolbec Bolbec Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Seine-Maritime

Les journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Michel de Bolbec Bolbec, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Bolbec. Les journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Michel de Bolbec 2021-09-19 – 2021-09-19

Bolbec Seine-Maritime Visite libre de l’intérieur de l’édifice

Exposition sur le thème « Aménager un lieu de culte » avec présentation de mobilier, orfèvrerie, ornements… Visite libre de l’intérieur de l’édifice

Exposition sur le thème « Aménager un lieu de culte » avec présentation de mobilier, orfèvrerie, ornements… Visite libre de l’intérieur de l’édifice

Exposition sur le thème « Aménager un lieu de culte » avec présentation de mobilier, orfèvrerie, ornements… dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bolbec, Seine-Maritime Autres Lieu Bolbec Adresse Ville Bolbec lieuville 49.57132#0.47174