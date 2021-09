La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Les Journées du Patrimoine La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre, 2 concerts Electro/Pop & Soul à 14h30 : Elodie Rama suivie de Since Charles

Gratuit – Sans réservation



20h : Concert de l’Ensemble de musique baroque Café Zimmermann :

Jean-Philippe Rameau : Quatrième pièce de clavecin en concert – La Pantomime – L’Indiscrète – La Rameau

François Couperin : Les Nations – La Piémontaise

Thürin Bräm : L’état de l’âme en temps de crise

Tarifs : 7,5€ / 6,5€ – gratuit moins de 10 ans.

Réservations : dès le 4 septembre : 04 42 50 41 69



Dimanche 19 septembre :

Performances de cirque contemporain toute la journée en partenariat avec le CIAM.

Gratuit & sur réservation au 04 42 50 41 69.



Chapelle Sainte Anne de Goiron :

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre à 14h30 : Visite guidée avec Philippe Vanhalst, architecte urbaniste. Puis visite libre jusqu'à 17h. Gratuit – Sans réservation Les Journées du Patrimoine vous donnent la possibilité de découvrir différemment le patrimoine de La Roque d'Anthéron. +33 4 42 50 41 69

