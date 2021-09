Les journées du matrimoine Conservatoire de Pantin, 17 septembre 2021, Pantin.

Les journées du matrimoine

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Conservatoire de Pantin

Les Journées du Matrimoine font écho aux fameuses Journées du Patrimoine. L’événement lancé en 2015 par l’association HF Île-de-France a pour mission de mettre en valeur “l’héritage des femmes” et “gommer les inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture”. A l’occasion des 7èmes journées du matrimoine et en partenariat avec HF Ile-de-France, les conservatoires d’Est Ensemble propose un weekend « Elles Ensemble » avec des concerts, spectacles, exposition…autour des femmes artistes, compositrices et interprètes.

Gratuit

Lancement de l’exposition #TuJouesBienPourUneFille, concerts piano/flûte autour du répertoire de Claude Arrieu et Lili Boulanger. Concerts hautbois/piano en hommage aux femmes compositrices.

Conservatoire de Pantin 2 rue Sadi Carnot 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00