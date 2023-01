Les jeudis du musée : Une vie de dessin – la donation Michel Pourtier au département de la Dordogne Périgueux Périgueux Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Les jeudis du musée : Une vie de dessin – la donation Michel Pourtier au département de la Dordogne

2023-03-23

Dordogne Périgueux Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

jeudi 23 mars à 12h30 : Beaux-arts – une vie de dessin – la donnation Michel Pourtier au département de la Dordogne par B. Sibille

Entrée gratuite jeudi 23 mars à 12h30 : Beaux-arts – une vie de dessin – la donation Michel Pourtier au département de la Dordogne par B. Sibille

Entrée gratuite +33 5 53 06 40 70 MAAP ©maap

