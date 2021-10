Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate Les jeudis du cinéma Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Les jeudis du cinéma Houlgate, 20 janvier 2022, Houlgate. Les jeudis du cinéma 2022-01-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-01-20

Houlgate Calvados Houlgate Pour les cinéphiles et gourmands, une fois par mois, venez profiter d’une séance suivie d’un dîner à tarif privilégié chez l’un des restaurants partenaires ! Ce mois-ci il s’agit du film Un ascenseur pour l’échafaud ! Pour les cinéphiles et gourmands, une fois par mois, venez profiter d’une séance suivie d’un dîner à tarif privilégié chez l’un des restaurants partenaires ! Ce mois-ci il s’agit du film Un ascenseur pour l’échafaud ! +33 2 31 28 71 00 Pour les cinéphiles et gourmands, une fois par mois, venez profiter d’une séance suivie d’un dîner à tarif privilégié chez l’un des restaurants partenaires ! Ce mois-ci il s’agit du film Un ascenseur pour l’échafaud ! dernière mise à jour : 2021-09-30 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Ville Houlgate lieuville 49.30507#-0.07449