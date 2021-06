Sainte-Fauste Sainte-Fauste Indre, Sainte-Fauste Les jeudis découvertes de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour Sainte-Fauste Sainte-Fauste Catégories d’évènement: Indre

Sainte-Fauste

Les jeudis découvertes de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour Sainte-Fauste, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Sainte-Fauste. Les jeudis découvertes de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour 2021-07-01 15:00:00 – 2021-07-01 18:00:00

Sainte-Fauste Indre Sainte-Fauste Visite du golf des Sarrays et initiation pour tous. Nombre de places limitées. Réservations à l’Office de Tourisme au 02 54 49 71 69. L’Office de Tourisme des Champs d’Amour organise durant tout l’été « les jeudis découvertes » . 8 dates permettront de découvrir des églises, des sites de loisirs, des producteurs et des savoirs-faire de Champagne Boischauts. tourisme.champagneboischauts@orange.fr +33 2 54 49 71 69 https://www.champsdamourenberry.com/ L’Office de Tourisme des Champs d’Amour organise durant tout l’été « les jeudis découvertes » . 8 dates permettront de découvrir des églises, des sites de loisirs, des producteurs et des savoirs-faire de Champagne Boischauts. Visite du golf des Sarrays et initiation pour tous. Nombre de places limitées. Réservations à l’Office de Tourisme au 02 54 49 71 69. Office de Tourisme des Champs d’Amour

Détails Catégories d’évènement: Indre, Sainte-Fauste Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Fauste Adresse Ville Sainte-Fauste lieuville 46.87521#1.89175