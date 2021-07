Les Jeudis de Bonnefont : TALWEG Abbaye de Bonnefont, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Proupiary.

Les Jeudis de Bonnefont : TALWEG

Abbaye de Bonnefont, le jeudi 22 juillet à 21:00

En géologie, un talweg est une ligne imaginaire au fond d’une vallée, où convergent les deux versants. De même, le répertoire breton et écossais de Talweg rencontre des influences rock qui se mêlent à des thèmes renaissance, des mélodies traditionnelles et des compositions originales. Aurélie Genestoux et ses cornemuses, Franck Delieuvin à la guitare, Emmanuel Lacaze à la batterie et Agnès Combe à la basse vont vous faire voir du pays le temps d’un concert ! Attention il se pourrait que vos pieds deviennent incontrôlables ! [Extrait TALWEG](https://youtu.be/hkjMSyuMFTY) _Concert gratuit, en extérieur si le temps le permet ! Pensez à prendre une veste !_ _Possibilité de se restaurer sur place avec Anders qui vous propose des repas originaux composés de produits locaux entre 19h00 et 20h30._ _Bar ouvert jusqu’à 23h00._

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary



