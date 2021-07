Les Jeudis de Bonnefont : MANDIWA Abbaye de Bonnefont, 12 août 2021, Proupiary.

Les Jeudis de Bonnefont : MANDIWA

Abbaye de Bonnefont, le jeudi 12 août à 21:00

Diwa, la racine du mot Mandiwa, signifie esprit, âme, idée, pensée, sens. La complicité entre le chanteur guitariste lozérien, David Clavel, et le saxophoniste allemand, Dirk Vogeler, crée une alchimie entre rythmes d’ailleurs et mélodies personnelles, dans une ambiance intime. Inspirée de musique traditionnelle africaine et instillée de jazz et de blues, la finesse et la limpidité de leurs compositions invitent à se laisser dériver dans une ambiance unique entre exotisme et classicisme. David Clavel interprète des textes tantôt en français, tantôt en songhaï (dialecte malien), fruits d’échanges musicaux authentiques. Un spectacle aérien d’une grande pureté.

Entrée libre

Jazz imprégné de musique africaine

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T21:00:00 2021-08-12T23:00:00