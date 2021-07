Les Jazzdiniers Abbeville, 20 août 2021-20 août 2021, Abbeville.

Les Jazzdiniers 2021-08-20 18:00:00 – 2021-08-20 23:00:00

Abbeville Somme

Ce trio (saxo/clarinette, banjo, tuba) est spécialisé, depuis plus d’un quart de siècle, dans l’animation musicale d’événements liés au terroir, aux plantes, au jardin… Ils interprètent des standards de jazz immortels, d’inoubliables chansons françaises, des airs latinos, des ballades (Hello Dolly, Petit fleur, Les oignons, C’est magnifique, Les copains d’abord, Ba moi un tibo, Besame mucho, Georgia…) ; sans amplification, ils apportent une dimension conviviale et chaleureuse…

