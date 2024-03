Les Jardins d’Arcadie vous ouvrent leurs portes… Vendôme, jeudi 21 mars 2024.

Les Jardins d’Arcadie vous ouvrent leurs portes… Vendôme Loir-et-Cher

Jeudi

La résidence de Vendôme accueille Florilège et propose un temps de rencontre entre la démonstratrice, les résidents et le public extérieur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 15:30:00

fin : 2024-03-21

Cours Thomas Jefferson

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire vendome@jardins-arcadie.fr

