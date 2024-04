Ensemble vocal Victoria Oizon, samedi 4 mai 2024.

Chanter le répertoire de la Renaissance dans la chapelle du château de La Verrerie est une expérience unique du fait de l’harmonie entre la musique et les fresques et de la qualité exceptionnelle de l’acoustique du lieu.

L’Ensemble vocal Victoria est un jeune ensemble de 5 choristes qui va nous faire entendre des œuvres de Giovanni Pierluigi da Palestrina (italien) et de Tomás Luis de Victoria (espagnol), ainsi que découvrir des morceaux du très jeune et déjà étonnant compositeur Ilyès Bouyenzar (né en 2003). JS Bach nous rejoindra en fin de concert.

avec Benoît Dugas, Ilyès Bouyenzar, Matthias Lakits, Mona Rossi et Alice Pattonieri

Concert uniquement sur réservation du fait du nombre limité de places. 2020 20 EUR.

Début : 2024-05-04 17:00:00

fin : 2024-05-04

Chapelle du Château de la Verrerie

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire contact@festival-boucard.fr

