Jardins ouverts pour le Neurodon Ainay-le-Vieil, samedi 4 mai 2024.

Jardins ouverts pour le Neurodon Ainay-le-Vieil Cher

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

« Jardins ouverts pour le Neurodon ».

Le Château d’Ainay-le-Vieil participe à cet événement organisé par la « Fe´de´ration pour la recherche sur le cerveau » depuis plusieurs années. Il a été reconnu que le jardinage et la nature ont un réel effet positif sur le stress, le sommeil, l’appétit et le bien-être mental. Symbole de paix, d’équilibre et d’harmonie, le bonsaï incarne aussi la patience, la résilience et la détermination. Maria Millet, habitante du village d’Ainay-le-Vieil, formée à l’art du bonsaï à l’Académie Bonsaï, école de tradition japonaise, viendra initier cet art millénaire à ceux qui le souhaiteront.

Ateliers de dessin, gaufres japonaises sont également au programme.

Rue du Château

Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire accueil@chateau-ainaylevieil.fr



