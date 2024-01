Salon Arts et peinture 7 Boulevard Lamarck Bourges, samedi 4 mai 2024.

Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-14 18:00:00

Une nouvelle fois le Salon international arts et peintures de Bourges se tiendra à la salle du Duc Jean. Cet évènement à but caritatif permet d’exposer des œuvres afin d’apporter un aide aux malvoyants. De nombreux artistes et œuvres seront aux rendez-vous !

Partez à la découverte de l’art. Découvrez des créations artistiques et l’invitée d’honneur de ce salon, Charlotte Carsin ainsi que ces nombreux travaux. Ce rendez-vous incontournable vous offre un univers où l’art est sous toutes les formes.

.

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par OT BOURGES