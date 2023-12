Concours de sauts d’obstacles Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé, 4 mai 2024, La Celle-Condé.

La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Concours de saut d’obstacles de l’écurie Proust au Pôle du Cheval et de l’Âne..

L’écurie Proust organise au Pôle du Cheval et de l’Âne un concours de saut d’obstacles.

Le but de l’épreuve est simple: le couple cheval/cavalier doit sauter les obstacles sans faire tomber de barres et sans faire de refus en allant le plus vite possible.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



