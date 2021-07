Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Les Intergitans du Spectacle Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Intergitans du Spectacle Carré gris, 5 août 2021, Nantes. Les Intergitans du Spectacle

du jeudi 5 août au vendredi 6 août à Carré gris

KWZ Production vous invite à participer à divers ateliers de théâtre, écriture, customisation et dessin clôturés par une restitution le vendredi soir ainsi qu’un spectacle de feu.

Entrée Libre

Ateliers et Spectacle de Feu Carré gris Rue Feyder 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T20:00:00;2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Carré gris Adresse Rue Feyder 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Carré gris Nantes