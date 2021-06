Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques « Les insectes, minuscules mais d’une grande utilité » ! Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

« Les insectes, minuscules mais d’une grande utilité » ! Anglet, 16 juin 2021-16 juin 2021, Anglet. « Les insectes, minuscules mais d’une grande utilité » ! 2021-06-16 14:30:00 – 2021-06-16 16:00:00 Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet Partez en famille à la découverte du monde des insectes, en allant à la rencontre de 4 espèces (papillon, libellule, fourmi, phasme) présentent au Parc Izadia. Ouvrez bien les yeux, vous pourrez peut être les observer au bord du chemin !

