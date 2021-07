Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les incontournables de Pau – Au fil des jardins Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les incontournables de Pau – Au fil des jardins Pau, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Pau. Les incontournables de Pau – Au fil des jardins 2021-07-26 – 2021-07-26 Pau Pyrénées Tourisme 16 Rue Henri IV

Du jardin du château au parc Beaumont, la « ville-jardin » possède un patrimoine arboré qui témoigne de son identité au fil des siècles. RDV à l'Office de Tourisme, 16 rue Henri IV

