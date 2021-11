Les Imprudents L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, 27 novembre 2021, Antony.

Les Imprudents ————– _d’après les dits et écrits de_ _Marguerite Duras_ Écriture et jeu Pierre-Félix Gravière Johanna Korthals Altes Isabelle Lafon « Est-ce que je ne suis pas scandaleuse ? D’oser tout le temps, de me casser la gueule, d’oser encore ? Oui mais oser, ce que c’est, oser. Moi j’ai l’impression que j’écris dehors, j’écris ouvertement, j’écris… de façon indécente. Et que le scandale est là. Je ne sais pas comment j’en arrive à croire ça. Je ne sais pas, c’est la sorte de littérature que j’écris qui fait ça. Vous ne croyez pas ? Que j’écris publiquement, presque. Que ce qu’on cache, je le fais comme au grand jour. » Marguerite Duras Franchement on pourrait arrêter là avec en pensée la voix de Marguerite Duras le disant. Toujours les questions qu’elle se pose, les questions qu’elle pose. Immédiatement une phrase clignote, lance un signal : « Comme au grand jour». Un spectacle «comme au grand jour » où d’une certaine façon on ne cache rien.

