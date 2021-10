Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne Les Improbables d’Automne Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne Centre Culturel Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Samedi 23 octobre de 14h à minuit, centre Gérard Philipe. 120 places, réservation possible. Pass sanitaire obligatoire. Gratuit. Graines de rue 05 55 76 38 28. Atelier graff’ de 14h à 16h : avec Célestin et Baptiste de la Naptim, sur réservation, à partir de 13 ans. 100MG , matin, midi et çoir à 18h30 : retrouvez la Cie Midimoinscinq pour leur conférence poétique de rue sur le café. Honey honey à 21h30 : ils chantent les champs de coton, les railroads, la prohibition, la contrebande, la pauvreté, les Appalachian mountains et les cowboys. Samedi 23 octobre de 14h à minuit, centre Gérard Philipe. 120 places, réservation possible. Pass sanitaire obligatoire. Gratuit. Graines de rue 05 55 76 38 28. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

