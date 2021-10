Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Les Imprévus #5 : Urja – Sandra Sadhardheen – Collectif 1.5 Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Sur réservation : www.leslaboratoiresvivants.com/contenu Tout Public En résidence de création. Ce solo est au croisement des danses urbaines, des danses contemporaines et des arts du sud de l’Inde. La fusion de ces visions du mouvement est au coeur de la démarche. Elles sont toutes trois différentes de par leur histoire, leur contexte, mais sont liées à plus d’un endroit. L’élément essentiel de ce voyage corporel se trouve être l’énergie ; d’où le titre de la pièce “URJA” qui est sa traduction en Hindi. L’énergie qui se trouve dans la vie et dans la nature ; l’énergie vitale, comme l’énergie solaire. En sanskrit Urja signifie force, vigueur, vitalité. L’énergie est aussi ce flux qui nous maintient en perpétuel mouvement et est en nous à la fois, source d’explosivité et de sérénité. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/les-imprevus-5-urja/

