Les Illuminations Rouen, jeudi 28 mars 2024.

Les Illuminations Rouen Seine-Maritime

Vendredi

Ce concert-installation transforme la Chapelle Corneille en temple de la poésie avec les notes de Benjamin Britten et les vers d’Arthur Rimbaud. C’est une expérience immersive qui vous attend grâce au duo d’artistes Antoine+Manuel qui projette ses visions des Illuminations de Britten sur les murs de la Chapelle et crée des ambiances foisonnantes et colorées autour de cette œuvre sensible que le compositeur anglais écrit en 1939, en s’appuyant sur les poèmes intenses et évocateurs de Rimbaud.

La création in situ permet de mieux ressentir la musique et d’avoir une approche sensorielle, aussi visuelle qu’auditive, de l’œuvre. Suivez le fil de ces mélodies qui révèlent la fulgurance poétique du jeune poète et laissez-vous porter par la magie sonore des installations. Vous êtes même invités à déambuler librement dans la Chapelle pour vivre pleinement cet émerveillement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:30:00

fin : 2024-03-30 21:30:00

30 Rue Bourg l’Abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie info@operaderouen.fr

