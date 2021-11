Saint-Nabord Saint-Nabord Saint-Nabord, Vosges LES HYPNOTISEURS – HORS LIMITES Saint-Nabord Saint-Nabord Catégories d’évènement: Saint-Nabord

Vosges

LES HYPNOTISEURS – HORS LIMITES Saint-Nabord, 2 décembre 2021, Saint-Nabord. LES HYPNOTISEURS – HORS LIMITES Saint-Nabord

2021-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-02

Saint-Nabord Vosges Saint-Nabord 22 EUR “Hors limites”, le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous propose un voyage bienveillant, thérapeutique et amusant.

Découvrez enfin les bienfaits de l’hypnose

Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances

Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir

Vous avez des phobies ? L’hypnose permet de repousser vos barrières.

Vous avez des addictions ? Oubliez-les le temps d’une soirée.

Chez les hypnotiseurs, aucune limite, aucune scène, un unique moment interactif où vous êtes acteur de votre vie et de celle des autres. +33 6 27 70 02 95 PACCT / CORNOLTI PRODUCTIONS

Saint-Nabord

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nabord, Vosges Autres Lieu Saint-Nabord Adresse Ville Saint-Nabord lieuville Saint-Nabord