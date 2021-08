Albi Office de Tourisme Albi, Tarn Les Happy Time de l’Office de Tourisme Office de Tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Samedi 11 décembre 10h – 13h – 15h – 18h Un menu de fêtes ! Grâce aux dégustations des spécialités locales venez découvrir un cocktail de saveurs et de parfums. Du chocolat, au safran en passant par les Vins de Gaillac des nombreux producteurs animeront l’Office de Tourisme pour le plaisir des petits et des grands gourmands. Des instants conviviaux à partager avec des acteurs locaux à la Boutique de l’Office de Tourisme d’Albi : artisans, artistes, producteurs…partenaires de l’Office de Tourisme d’Albi. Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

