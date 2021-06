Les Guinguettes du monde à Corbeil-Essonne (91) les 3 et 4 juillet 2021 Les Guingetttes du monde, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Corbeil-Essonnes.

Les **3 et 4 juillet 2021** verront éclore sur les bords de Seine à Corbeil-Essonnes un nouveau festival, baptisé « **Guinguettes du monde** ». L’histoire des guinguettes est liée aux loisirs ouvriers et aux « **dimanches au bord de l’eau** ». Les faire refleurir à Corbeil-Essonnes ressemble fort à une évidence tant ces dernières ont marqué l’histoire ouvrière de la ville : outre la rue de la guinguette, il existe d’anciennes guinguettes chez des particuliers. **Dates/horaires et infos pratiques** Sam. 3 juil. – de 12h00 à 23h00 Dim. 4 juil. – de 12h00 à 20h00 **Entrée libre** Quai Jacques Bourgoin + Quai Maurice Riquiez – Corbeil-Essonnes * [**Toutes les infos sur le site de Corbeil-Essonnes**](https://www.corbeil-essonnes.fr/actualites/festival-les-guinguettes-du-monde-les-3-et-4-juillet-2021/) **Quatre scènes** se partagent une programmation éclectique, dont **3 escales** représentées par **des planchers de danses** rive gauche jouant en simultané, et un déambulatoire rive droite. ### Samedi 3 juillet **Escale 1** **16h15** Association danse turque, **danse turque** **17h00** Association Essonne Afrique, **défilé de mode** **18h15** **M’Toro Chamou**, rock mahorais. Originaire de Mayotte, le guitariste et chanteur M’toro Chamou se définit comme l’héritier d’une identité mahoraise qui combine héritages swahili, malgache, bantou et français. **19h15** **Télamuré**, Tarantelle. Trois spécialistes de la tarentelle, qui ramènent dans leurs spectacles la spontanéité, l’ivresse des fêtes populaires d’Italie du Sud. **20h30 Aälma Dili**, Balkan Power Aälma signifie « âme « et Dili « mélodie « en langue romanès, la langue du peuple tzigane. C’est à un voyage sur les sentiers méconnus de la culture tzigane que nous convie Aälma Dili. **22h00** **La Caravane Passe**, Chanson festive nomade. Le groupe défend un esprit nomade où s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme, les manoucheries et la chanson française. **Escale 2** **13h00** Tambours portugais **13h30** **La Guinguette à Gabi**. Bal Musette Guinguette nomade des bords de Marne, Foro du Brésil en passant par les Antilles ou la folie des Balkans, emmenée par 5 musiciens au plaisir communicatif… Tout ce qui chaloupe et chavire peut sortir de la Musette ! **14h45** Danse tibétaine **15h45 Chants de Rage et de Révolte**. Polyphonies engagées Dirigé par Anna Andreotti, comédienne et chanteuse, élève de Giovanna Marini, Chants de Rage et de Révolte met en forme ses cris de rage (politiques, quotidiens, sociaux) à travers l’apprentissage des chants traditionnels : chants de révolte, chants de grève, de travail, lamentations, chants d’espoir, chants à pleurer et chants à rire ! **16h15** Danse orientale association AOAM 16h45 Danse, conservatoire **17h00 Salon de musique.** Genre musical – Surprise ! Cinq artistes du **Collectif Musiques du Monde en Ile-de-France** se rencontrent et s’associent pour mitonner un concert inédit bien que prémédité. Ils vous feront goûter à la musique qu’ils aiment et entremêleront leurs cultures pour créer un voyage sonore inouï, débouchant sur un moment de partage. **18h15 Lisandro Bazzana** – “Para Ir”. Tango. Le Quintette Para ir continue l’exploration de la musique du compositeur argentin Astor Piazzola. **19h00 École de musique ADLIB** **19h30 Ensemble de percussions du conservatoire** **20h00 Scène rap locale** **Escale 3** **14h00 Ocora couleurs du monde**. France Musique émission de radio en live. L’émission référence des musiques du monde de France Musique sera enregistrée en direct de Corbeil-Essonnes. **Françoise Degeorges** fera découvrir et entendre ses coups de coeur et découvertes de l’année. Avec **Helena Recalde**, **Abou Diarra**, **Luna Silva**, **Badje Tounkara**, **Fanta Tounkara** et **Baben Sissoko**. **15h00 Badje Tounkara, Fanta Tounkara et Baben Sissoko**. Blues Griot. Soldat de l’ombre de l’armée musicale malienne, **Makan Badjé Tounkara** tient aussi à partager ses propres histoires. Sa pratique académique et moderne du ngoni, instrument à cordes joué à la cour royale pendant des siècles, l’entraîne irrésistiblement du côté du blues. **16h00 Luna Silva**. World, folk. Façonnée par ses nombreux voyages et par l’univers circassien dans lequel elle a grandi, Luna Silva mêle sa voix rayonnante et colorée au son de la contrebasse, de la guitare, des percussions et de son ukulélé. **17h15 Perrine Fifadji**. Afro-Fusion. Sa musique est à la fois un acte militant, une volonté de montrer la richesse musicale de l’Afrique et l’expression de sa terre intérieure, au croisement de plusieurs mondes. **17h15 Gbessa Sékou Dioubate**. Pop guinéenne. Partagé entre l’Europe et la Guinée, cet artiste joue et collabore étroitement avec Sekouba Bambino. Issu d’une famille de griots, il en re-modernise la tradition et infuse dans ses morceaux ses expériences personnelles. ### Dimanche 4 juillet **Escale 1** **16h00 Karimouche**. Hip hop, chanson française. C’est à sa voix qu’on reconnaît Carima Amarouche, alias Karimouche. Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des beats hypnotiques. **17h00 Temenik Electric**. Arabian Rock. Après avoir écumé les scènes internationales avec son arabian-rock mutant, Temenik Electric signe un retour plus intimiste, en avant-goût du nouvel album à paraître en 2021. **18h15 Lindigo**. Maloya Power. Cela fait plus de dix que le groupe Lindigo, mené par Olivier Araste, est le groupe de Maloya le plus populaire. Leur devise : « Quand tu sais d’où tu viens, tu sais où tu vas », leur style : le Maloya Power. Sur scène, leur transe jubilatoire, aussi identitaire qu’ouverte sur de nouveaux horizons, contamine tous les publics **Escale 2** **13h00 Parranda La Cruz**. Trans Afro-vénézuélienne. Au rythme du culo e’ puya, du mina et des quitiplas, la Parranda La Cruz vous emmène dans les traditions de Barlovento, bercea du vent qui envoie son souffle vers la mer. **14h00 Seksion Maloya**. Kabar Maloya. La Seksion maloya est un collectif de musiciens mené par Loran Velia. Ils sont connus internationalement pour leur pédagogie centrée autour du Maloya, cette musique métissée, engagée et endiablée qu’ils font vivre dans des concerts dignes des kabars réunionnais : musique, chant, danse c’est une célébration complète ! **14h45 Parranda La Cruz**. Trans Afro-vénézuélienne **15h45 Roger Raspail & Les Diabaté.** Gwo Ka et rythmes mandingues. Roger Raspail, percussionniste d’élite, associé à la crème des jazzmen antillais comme aux grands noms de la chanson africaine, mais également professeur émérite. À ses côtés, la fratrie Diabaté a acquis un niveau qui lui permet d’interpréter du gwo ka devant des Guadeloupéens admiratifs. **16h45 Seksion Maloya**. Kabar Maloya **18h15 Balaphonics**. Afro Beat, Brass Band. L’afrobeat combattant du Nigéria, le highlife dansant du Ghana, le bikutsi Camerounais ou la musique Mandingue d’Afrique occidentale sont autant d’influences que les neuf musiciens ont infusé dans la soul, mixé à du jazz, greffé sur du funk. **Escale 3** **13h Las Famatinas**. Rythmes et poésIe d’Argentine. Trois voix, un bandonéon, des flûtes, un ukulele et c’est la musique argentine qui prend vie, touchée par des accents de jazz. Las Famatinas ce sont trois femmes chanteuses et instrumentistes qui vous invitent au voyage en Argentine, et aussi à sentir notre lien à la terre, à l’amour, à l’être ensemble. **14h00 Germaine Kobo et Bella Lawson**. Afro punk tribal. Leur musique, c’est de l’afro punk tribal, entre électro et folk, une musique qui offre une liberté, une folie, reflétant une Afrique fantasmée qui devient réelle. **15h00 Dafné Kritaras** Chants méditerranéens. Dafné Kritharas puise son inspiration dans les répertoires grecs (chants métissés de la Mer Egée, rebetiko, ces chants popularisés par les prostituées des quartiers mal famés d’Athènes), mais aussi chants séfarades d’Asie Mineure et répertoires de tout l’empire ottoman. **16h00 Corentin BB duo**. Bal Folk. Corentin Boizot-Blaise est un violoneux au répertoire inspiré par les musiques traditionnelles de France et d’Amérique du Nord. Du Québec au Poitou en passant par la Gascogne, il interprète des pièces glanées au fil de ses rencontres. Des airs de danses, des chansons de veillées, son violon accompagne sa voix et ses pieds marquent la cadence. **17h00 Batya Ratz**. Sega Punk. Batya Ratz est une créature hybride menée par Kersley Sham (pad/percussions) et Nikola Raghoonauth (spoken words/ chant). C’est une poésie qui tangue à la frontière de la musique traditionnelle, du post punk et du rap. Batya Ratz brosse un séga punk que le duo a baptisé «Elektrik Tyolo» où seul compte l’instant. ### Et d’une rive à l’autre … ### 3 juillet 12h00 Rive Gauche 14h30 Rive droite – club aviron. **SAMBATUC**. Batucada Bresilienne 12h45 / 14h30 / 18h Rive Gauche 15h30 / 16h15 Rive droite – club aviron. Conservatoire chants / flash mob piano volant, Flash mo 14h00 Rive Gauche. **Fanfarra Poilue**. Caravane ritale 15h00 Rive Gauche 16h30 / 18h15 Rive droite – club aviron. **93 Super Raï Band**. Maghreb brass band 17h de Rive Gauche à Rive droite – club aviron. Le Bombos Portugais Tambours portugais ### 4 Juillet 11h30 de la place du Marché à Rive Gauche. Groupe ou musicien : **Le Bombos Portugais**. Tambours portugais 12h00 Rive Gauche, à 15h de rive Gauche à Rive Droite. Aquarela. Batucada 13h00 Rive droite – club aviron 16h00 Rive Gauche. **Kif Orkestra.** Fanfare Klezmer 13h30 / 15h / 17h Rive droite -club aviron 18h00 Rive Gauche. Conservatoire chants / flash mob piano volant. Flash mob 14h30 Rive droite – Club aviron. **Balaphonics**. Afro beat, Brass Band 15h15 /16h30 Rive droite -club aviron 17h15 Rive Gauche. **CAP TO NOLA & Fabriques Orchestrales Juniors Brass band** 14h00 Rive Gauche 16h00 /17h30 Rive droite -club aviron. **Bandas du conservatoire**. Feria espagnole —- – * Un événement annoncé sur l’Agenda du **Collectif MDM IdF** –

À Corbeil-Essonnes, le Monde s'est donné rendez-vous ! Une ville-monde qui compte 108 nationalités.

