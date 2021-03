GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt LES GROS MOTS Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

du samedi 8 mai au dimanche 9 mai à Ferme de Bel Ebat

Dans une société où prononcer un mot interdit peut être dangereux, les mots sont une arme qui peut engendrer un lourd tribut à payer… Dans les quartiers nords de la ville, des patrouilles circulent pour contrôler le niveau de langage des citoyens. Prononcer un mot interdit peut être passible de poursuites. Seule la pratique de la langue dominante est autorisée. Dans les quartiers, la force du langage a remplacé les tirs de kalach. L’état policier a beaucoup de mal à riposter tellement ça fuse dans tous les sens… Avec cette création, Hervé Mestron investit le champ du langage. Pour parler d’autoritarisme, évidemment, mais aussi pour réinvestir cette formule de William Burroughs « le langage est un virus ». Oui, il y a bien des mots qui font peur, qui puent, qui déstabilisent : les mots de la colère et de l’amour. Rejoignez cette aventure artistique hors du commun ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Théâtre / Création (dès 12 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-08T20:30:00 2021-05-08T22:30:00;2021-05-09T16:00:00 2021-05-09T18:00:00

