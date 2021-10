Abbeville LE REX - CENTRE CULTUREL - 21 place Clemenceau - 80100 Abbeville Abbeville, Somme Les grandes épidémies : Médecine et histoire LE REX – CENTRE CULTUREL – 21 place Clemenceau – 80100 Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

LE REX – CENTRE CULTUREL – 21 place Clemenceau – 80100 Abbeville, le mercredi 3 novembre à 14:30

L’humanité a de tous temps été la cible d’agents infectieux à l’origine d’épidémies. En fonction de leur sévérité, de la démographie, des déplacements, celles-ci ont pu être localisées ou, à l’inverse, étendues à une ville, à un pays ou au monde entier, devenant une pandémie. Par un travail à travers les grandes périodes de l’histoire telles que les ont définies les historiens, nous verrons comment les hommes ont réagi face à ces épidémies, de la fatalité à l’analyse, au diagnostic et au traitement. Les peurs ancestrales dues à l’ignorance ont fait place au fil des siècles par le développement des connaissances à une attitude plus raisonnée. La notion d’agent infectieux a été le détonateur dans la compréhension des maladies infectieuses. À partir de là, l’individualisation et l’analyse génomique du germe en cause, l’avènement de l’antibiothérapie et de la vaccination ont été autant d’étapes qui ont marqué la science des maladies infectieuses. Il faut toutefois rester vigilant. De nouvelles bactéries ou de nouveaux virus vont émerger, contre lesquels l’humanité devra trouver la parade. (JB)

Conférence par le docteur Joël BUTEL, membre titulaire

2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T16:00:00

