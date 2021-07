LES GLOOPS concert pour toute la famille Royale Factory, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Versailles.

LES GLOOPS concert pour toute la famille

du dimanche 12 septembre au dimanche 10 octobre à Royale Factory

Un vraie divertissement pour toute la famille avec sur scène 3 chanteurs, musiciens, bruiteurs. Ils vous entraînent dans un tourbillon musical, joyeux et fantaisiste pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Tarif unique: 13 euros

3 chanteurs, musiciens, bruiteurs vous entraînent dans un tourbillon musical, joyeux et fantaisiste pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:00:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T16:00:00